Il basso reddito delle madri può influenzare il cervello dei bimbi? Per la scienza sì (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un nuovo studio sviluppato da un team di ricercatori della Washington University ha scoperto che dare del denaro extra alle madri che hanno un basso reddito può influenzare lo sviluppo cerebrale dei loro bimbi. L’autrice senior, la Dott.ssa Kimberly Noble, Prof.ssa di neuroscienze ed educazione alla Columbia University, ha affermato: I risultati ottenuti evidenziano che la riduzione della povertà può influenzare direttamente lo sviluppo del cervello infantile. Ricevere denaro extra per le madri con basso reddito influenza il cervello dei bimbi, lo studio Lo studio iniziato nel 2018 e pubblicato su PNAS (National Academy of Sciences) ha reclutato 1.000 neo mamme partorite negli ospedali ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un nuovo studio sviluppato da un team di ricercatori della Washington University ha scoperto che dare del denaro extra alleche hanno unpuòlo sviluppo cerebrale dei loro. L’autrice senior, la Dott.ssa Kimberly Noble, Prof.ssa di neuroscienze ed educazione alla Columbia University, ha affermato: I risultati ottenuti evidenziano che la riduzione della povertà puòdirettamente lo sviluppo delinfantile. Ricevere denaro extra per leconinfluenza ildei, lo studio Lo studio iniziato nel 2018 e pubblicato su PNAS (National Academy of Sciences) ha reclutato 1.000 neo mamme partorite negli ospedali ...

