Il Barcellona prova a chiudere per un terzino | nel mirino due ex obiettivi del Napoli

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilè sempre più intenzionato a rafforzarsi e ilè sempre attento nel seguire il suo calciomercato in quanto la sfida fra i due club in Europa League è sempre più vicina. Alejandro Grimaldo, Benfica-Porto Stavolta il club blaugrana sta lavorando per impreziosire la fascia sinistra con due nomi alla mano: si sta parlando di Alejandro Grimaldo, in forza al Benfica, e Nicolas Tagliafico dell’Ajax Amsterdam, col quale sono stati verificati dei contatti per tentare un prestito con opzione d’acquisto fino al termine di questa stagione. Si sta tentando, dunque, un colpo last-minute mentre inizia il countdown per il 17 febbraio con primae poi il 24 con

Advertising

infoitsport : Dembelè-Icardi, Leonardo prova scambio Barcellona-PSG. L'ex Inter affronterà il Napoli? - CalcioNapoli24 : - rick_orso : Il derby catalano tra #Joventut e #Barcellona viene deciso da un'ottima prova offensiva degli uomini di #Jasi - mcarniglia20 : Il derby catalano tra #Joventut e #Barcellona viene deciso da un'ottima prova offensiva degli uomini di #Jasi - marzagalia : Il derby catalano tra #Joventut e #Barcellona viene deciso da un'ottima prova offensiva degli uomini di #Jasi -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona prova

18.48 - LAZIO, TENTATIVO PER CABRAL La Lazio cicon Cabral. Ci sarebbe l'ok di Sarri per l'... 18.27 - AUBAMEYANG, SALTA IL TRASFERIMENTO AL? Rischia clamorosamente di saltare il ...Nessunopiù fastidio, figuriamoci odio, per le cose - come - stanno: non può che essere così, nella stagione in cui Messi ha lasciato ilper andarsene a Parigi. Ma la differenza tra ...Appuntamento britannico per uno degli azzurri medagliati dei Campionati Europei di Barcellona 2010. Si tratta di Daniele Meucci (Esercito), il bronzo continentale dei 10000 metri, che affronterà doman ...Settimana ricca di appuntamenti per gli atleti azzurri, impegnati in diverse riunioni in giro per l'Italia e l'Europa. Per alcuni di loro si tratta anche delle ultime carte da giocare per conquistare ...