Icardi può lasciare il PSG nelle prossime ore | tifosi spiazzati

Advertising

serieAnews_com : ??#Psg, #Leonardo vuole aggiungere un'altra stella: c'è #Dembélé ?? Al #Barcellona può andare #Icardi - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Dalla Spagna, pazzo scambio Barcellona-Psg: Icardi può tornare blaugrana!: Una pazza idea da ultime ore di mercato. Ba… - sportli26181512 : Dalla Spagna, pazzo scambio Barcellona-Psg: Icardi può tornare blaugrana!: Una pazza idea da ultime ore di mercato.… - DreamTeamCB : Non si può passare un po' di tempo lontano dai social che ti ritrovi un nuovo drama in casa Icardi Wanda ha tolto… - Gianluc51789947 : @Cobretti_80 @MatteDj23 Ma si assolutamente, dovremo imparare ad essere più onesti intellettualmente, quale dei ns… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi può

Calciomercato.com

... dalla Lazio (continua la trattativa con l'Atalanta per Miranchuk ) alla Roma (se parte Diawara... con Dembelé verso Parigi ea Barcellona , mentre l'Inghilterra non dovrebbe (condizionale d'...... prima della scadenza del suo contratto e a causa dell'ormai nota rottura in sede di trattativa per il rinnovo, mentre il Psg ragiona sulla possibilità di cedere Mauro. Secondo RAC1 , i due ...