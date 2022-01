I vizi ideologici che ostacolano il futuro dell’Italia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) È tornata l’inflazione e non abbiamo niente da metterci. Anche perché tutto il consenso economico a partire dalle banche centrali, con l’eccezione di qualche economista come Larry Summers, non l’ha vista arrivare. Archiviata l’elezione del presidente della Repubblica, il governo e i partiti della maggioranza dovrebbero dare al rischio di crescita dei prezzi la massima importanza. Non fosse altro perché l’inflazione, storicamente, fa e disfa i risultati elettorali. Il caso forse più famoso è quello delle elezioni americane del 1980, anno in cui negli Usa toccò il picco del 15 per cento. “La recessione è quando il tuo vicino perde il lavoro – scandiva Ronald Reagan in campagna elettorale – La depressione è quando tu perdi il tuo. La ripresa è quando Jimmy Carter perde il suo”. E così fu: l’ex governatore della California espugnò la Casa Bianca e divenne uno dei presidenti più carismatici ...