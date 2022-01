I sindaci delle Marche: 'Grazie Mattarella. La politica? Che delusione'. Da Pesaro a Macerata un coro unanime. E c'è chi chiede l'elezione ... (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - Che lo spettacolo della politica a Montecitorio venisse messo sotto processo era immaginabile e anche le Marche non si sono sottratte: dagli imprenditori alla società civile fino ai sindaci, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - Che lo spettacolo dellaa Montecitorio venisse messo sotto processo era immaginabile e anche lenon si sono sottratte: dagli imprenditori alla società civile fino ai, ...

Advertising

ilregginoit : Da Palazzo Alvaro la call diretta ai Comuni del territorio metropolitano per la rigenerazione di aree urbane e luog… - Brus_Uillis : RT @NOprisonersEVER: I soldati a Termini devono ghiacciarsi le palle mentre la gente porta cibo,coperte e giubbini ai senzatetto nelle stra… - NOprisonersEVER : I soldati a Termini devono ghiacciarsi le palle mentre la gente porta cibo,coperte e giubbini ai senzatetto nelle s… - Andrea44cssm : @reartuCabral @DucadiMolinelli @sportface2016 @emme1908 Certo che ci sono delle teste di cazzo come in tutte le tif… - MatteoMascia : 'I sindaci e i presidenti delle Giunte regionali hanno assunto troppi poteri. Gli organi rappresentativi sono stati… -