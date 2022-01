(Di lunedì 31 gennaio 2022)straziato dallacivile iniziata nel 2015 vede una vera e propria piaga sociale dai connotati drammatici, quella deisoldato. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu lo ha denunciato in un rapporto di oltre duecento pagine dove si denuncia come quasi 2.000reclutati dai ribelli Houthi sono morti combattendo tra gennaio 2020 e maggio 2021. Avevano tra i 10 e i 17 anni e molti sono stati reclutati con la promessa di frequentare corsi culturali. Sono 1.406reclutati dagli Houthi morti sul campo di battaglia nel 2020 e 562 tra gennaio e maggio dell’anno successivo. Se ad essi si aggiungono le vittime minori di scontri e bombardamenti, il totale deivittime dall’inizio, nel 2015, ...

Advertising

StrumentiP : #ChiScende I numeri agghiaccianti della Guerra dei bambini soldati nello Yemen - innerg0ddess : RT @hoavutolerose: Tira fuori i numeri di queste denunce false allora. Perchè i numeri di quanti finiscono sul serio in carcere (e bisogna… - hoavutolerose : Tira fuori i numeri di queste denunce false allora. Perchè i numeri di quanti finiscono sul serio in carcere (e bis… - Flavr7 : RT @boezio_severino: I numeri anomali di Brescia e Bergamo trovano, col tempo, le prime spiegazioni agghiaccianti... - boezio_severino : I numeri anomali di Brescia e Bergamo trovano, col tempo, le prime spiegazioni agghiaccianti... -

Ultime Notizie dalla rete : numeri agghiaccianti

DirettaNews.it

... uomini e bambini, finiti in gran parte in centri di detenzione, dove la tortura è ... INel 2021 i guardacoste libici, col sostegno di Italia e Unione europea, hanno catturato in ...Il documento " intitolato " La pandemia della disuguaglianza " " indica una serie. Quasi ogni giorno (ogni 26 ore per l'esattezza) l'élite degli ultraricchi accoglie un nuovo "...Mentre ogni quattro secondi una persona nel mondo muore perché non può curarsi, perché è vittima degli impatti della crisi climatica, perché non ha cibo o perché conflitti e violenze, la ricchezza è s ...L’analisi ha coinvolto circa 1500 bambini e adolescenti. Ecco cosa ha dimostrato lo studio: conclusioni agghiaccianti.