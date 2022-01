Hong Kong, preparativi per il Capodanno nonostante le misure anti - Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) La citta' si prepara per il Capodanno lunare rimanendo in gran parte isolata dal resto del mondo secondo una rigorosa strategia "zero - Covid". La pandemia pero' non ha non ha dissuaso i residenti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) La citta' si prepara per illunare rimanendo in gran parte isolata dal resto del mondo secondo una rigorosa strategia "zero -". La pandemia pero' non ha non ha dissuaso i residenti di ...

Advertising

kakiadu : Hong Kong: ministro dell’Interno partecipa a una festa e poi si di dimette. Non c’era lock down ma 3 giorni prima a… - Benzinga_Italia : ?? A ridosso del Capodanno cinese, Hong Kong in verde nonostante i deboli dati di produzione e consumi. ??????… - AntonellaFasan1 : @allanpo22646751 @zucconiluca Ad Hong Kong ho capito bene la mentalità Cinese. Gli interessi economici prevarranno… - PoliticaNewsNow : Caspar Tui si dimette: ministro Interno Hong Kong aveva partecipato a festa violando norme Covid - lukarighi : @bordoni_russia Gli oligarchi hanno trasferito da tempo i loro soldi a Cipro,Hong Kong e altre sedi... -