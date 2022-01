Halo | nel nuovo trailer i retroscena delle storie di Cortana e Master Chief

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildella serie, adattamento del franchise di videogame, svela idie dell'intelligenza artificiale. I fan disaranno lieti di udire una voce familiare neldell'imminente adattamento del popolare videogame in forma di serie TV per Paramount+. Il filmato, diffuso durante la partita del campionato AFC tra Kansas Citys e Cincinnati Bengals, rivela, l'intelligenza artificiale più avanzata nella storia dell'umanità che, potenzialmente, è anche la chiave per la sopravvivenza della razza umana. La voce diappartiene all'attrice Jen Taylor, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Halo nel

Anchenostro paesesarà dunque uno dei titoli di punta al momento del lancio.Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca Il cast diinclude Pablo Schreiberruolo di Master Chief Spartan John - 117; Natascha McElhone è la Dottoressa Dr. Catherine ...L'immagine di per sé è sconvolgente. Una gru in pista nel secondo ePrix di Diriyah della Formula E, con la Mahindra di Alexander Sims appesa a pochi centimetri dall'halo delle monoposto che ...Curiosamente lo stesso non è avvenuto per Master Chief, che ha una voce differente rispetto ai giochi. Sono inoltre presenti Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) e Fiona O'Shaughnessy ...