Green pass | volantino contro sindaca Rossiglione | nazicomunista

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - GiovaQuez : A Novara protesta contro il green pass e, di nuovo, accostamento con la shoah. Mi vergogno per voi pensando alle fa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - laura_lauril : LaVerita’-microbiologo F.Broccolo. Se Omicron copre per 2/3 mesi xché il governo vuole aumentare la validità dei gr… - Matteo17899379 : RT @giopge: Istituto Anna Frank di Pistoia. PS Anna Frank non aveva il Green Pass. #greenpass #Auschwitz #giornatadellamemoria2022 https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

"Giorno della memoria... corta per la sindaca nazi comunista che ha firmato con Toti la richiesta per attivare lo strumento di odio sociale chiamatonazianche nelle scuole elementari". E' questo il testo di un volantino no grenincollato sui manifesti affissi nel comune di Rossiglione per ricordare il Giorno della Memoria. Le ...TRIESTE Non solo mascherine, colori e discoteche. Dal 1° febbraio cambieranno le regole anche pere non vaccinati. Da martedì, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi di durata. Sarà inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così ...II 19 febbraio cadrà l'obbligo di Super green pass, che in Austria si chiama 2-G, per il commercio, bar e ristoranti. Dure critiche arrivano dal sindaco viennese Michael Ludwig: "Siamo nel pieno ...Il consigliere Ciusa (M5s) si appella all'assessore Nieddu: "Moltissimi i sardi in questa situazione. Se non possono fare il vaccino, cosa devono fare per essere in regola?” ...