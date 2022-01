Green pass, obbligo vaccinale per gli over 50 e viaggi: ecco cosa cambia dal primo febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Green pass – Dal 1 febbraio il Green pass cambierà la sua durata, passando dagli attuali 9 ai 6 mesi per chi è vaccinato con una sola dose. Non è così invece per chi ha ricevuto il booster: per questa categoria di persone il governo sta lavorando a una sorta di certificato con scadenza illimitata, necessario perché, ancora, non è stato chiarito quando e se verrà somministrata la quarta dose. In ogni caso, da martedì sarà necessario presentare il proprio QR code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca e librerie comprese. I titolari o gestori degli esercizi non sono obbligati a verificare il possesso del Green pass, ma possono effettuare dei controlli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)– Dal 1ilcambierà la sua durata,ando dagli attuali 9 ai 6 mesi per chi è vaccinato con una sola dose. Non è così invece per chi ha ricevuto il booster: per questa categoria di persone il gno sta lavorando a una sorta di certificato con scadenza illimitata, necessario perché, ancora, non è stato chiarito quando e se verrà somministrata la quarta dose. In ogni caso, da martedì sarà necessario presentare il proprio QR code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca e librerie comprese. I titolari o gestori degli esercizi non sono obbligati a verificare il possesso del, ma possono effettuare dei controlli ...

