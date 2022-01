Green pass: ecco come alla posta Da domani l'obbligo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green pass per consentire l’accesso alla rete dei 13mila uffici postali in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto legge 7 gennaio 2022, n.1. Negli uffici postali dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR code del Green pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di ritirare il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri uffici postali, i cittadini dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo delper consentire l’accessorete dei 13mila ufficili in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto legge 7 gennaio 2022, n.1. Negli ufficili dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR code dele, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di ritirare il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri ufficili, i cittadini dovranno mostrare ildirettamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner ...

