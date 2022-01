Green Pass, camerieri e baristi si licenziano. E ora arrivano multe fino a 2000 euro per chi lascia il lavoro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non solo multe per chi è senza il Green Pass. In arrivo pesanti sanzioni anche per chi decide di lasciare il proprio lavoro. Getty Images/Gabriel KuchtaDa mesi è stato introdotto l’obbligo di Green Pass anche per poter lavorare. I modi per ottenere il patentino sono tre: vaccino, certificazione di avvenuta guarigione dal Covid da meno di sei mesi, esito negativo di un tampone. Fatta eccezione per quelle categorie per le quali è stato introdotto il vaccino obbligatorio come il personale medico e sanitario, le Forze dell’Ordine e il personale scolastico. Dall’1 febbraio il Green Pass diventerà obbligatorio anche per accedere a diverse attività commerciali e servizi pubblici come banche e uffici postali. Inoltre il Governo ha introdotto ... Leggi su formatonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non soloper chi è senza il. In arrivo pesanti sanzioni anche per chi decide dire il proprio. Getty Images/Gabriel KuchtaDa mesi è stato introdotto l’obbligo dianche per poter lavorare. I modi per ottenere il patentino sono tre: vaccino, certificazione di avvenuta guarigione dal Covid da meno di sei mesi, esito negativo di un tampone. Fatta eccezione per quelle categorie per le quali è stato introdotto il vaccino obbligatorio come il personale medico e sanitario, le Forze dell’Ordine e il personale scolastico. Dall’1 febbraio ildiventerà obbligatorio anche per accedere a diverse attività commerciali e servizi pubblici come banche e uffici postali. Inoltre il Governo ha introdotto ...

