Green pass anche per entrare alle Poste: da Roma al litorale uffici pronti per la verifica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green pass per consentire l’accesso alla rete dei 13mila uffici postali operativi su tutto il territorio nazionale in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1. Sui 207 uffici postali del comune di Roma, a partire da domani, martedì 1 febbraio, in 195 dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri 12 uffici postali della Capitale i cittadini dovranno mostrare il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022)Italiane ha attivato diverse modalità di controllo delper consentire l’accesso alla rete dei 13milapostali operativi su tutto il territorio nazionale in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1. Sui 207postali del comune di, a partire da domani, martedì 1 febbraio, in 195 dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code dele, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri 12postali della Capitale i cittadini dovranno mostrare il ...

