Green pass 1 febbraio e obbligo vaccinale: nuove regole da domani (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Green pass Italia e obbligo vaccinale per over 50, da domani 1 febbraio arrivano le nuove regole con la stretta anti Covid decisa dal governo su negozi, posta, dal tabaccaio, ma anche la multa per quanti, superati i 50 anni, non saranno vaccinati. Più in dettaglio, da domani il Green pass base – che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid, o con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido – sarà quindi necessario per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Necessario anche per entrare negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –Italia eper over 50, daarrivano lecon la stretta anti Covid decisa dal governo su negozi, posta, dal tabaccaio, ma anche la multa per quanti, superati i 50 anni, non saranno vaccinati. Più in dettaglio, dailbase – che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid, o con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido – sarà quindi necessario per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Necessario anche per entrare negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia ...

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - GiovaQuez : A Novara protesta contro il green pass e, di nuovo, accostamento con la shoah. Mi vergogno per voi pensando alle fa… - InterGerard : RT @claudeger55: Ma di quello che sta succedendo in Canada, con la protesta dei camionisti e dei milioni di persone in piazza contro il gre… - PasqualeAvitab3 : Situazione post terza dose... A pezzi... Però ho il super mega iper ultra green pass e non pago più l abbonamento a PSN ?????? -