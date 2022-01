Green pass 1 febbraio 2022 negozi: dove non serve, regole (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Green pass base sempre più indispensabile. Da oggi 1 febbraio 2022 è infatti obbligatorio in molti negozi ma non in tutti. serve anche in banca, alle Poste e dal tabaccaio, dove non è invece necessario? Dai supermercati ai negozi di animali, nella lista delle attività ‘esenti’ ci sono quelle legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi, “esigenze alimentari e di prima necessità”, “esigenze di salute” come “l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”, oltre a “esigenze di sicurezza” ed “esigenze di giustizia”. Non servirà esibire il Green pass base negli ipermercati, nei supermercati, nei discount di alimentari, nei minimercati e ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –base sempre più indispensabile. Da oggi 1è infatti obbligatorio in moltima non in tutti.anche in banca, alle Poste e dal tabaccaio,non è invece necessario? Dai supermercati aidi animali, nella lista delle attività ‘esenti’ ci sono quelle legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi, “esigenze alimentari e di prima necessità”, “esigenze di salute” come “l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”, oltre a “esigenze di sicurezza” ed “esigenze di giustizia”. Non servirà esibire ilbase negli ipermercati, nei supermercati, nei discount di alimentari, nei minimercati e ...

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - mikys100 : RT @PapagniGrace: E siamo a due… cosa bolle in pentola? Andrea Crisanti al Governo: “Togliere il Green Pass e basta con lo stato di emerge… - MarcoCantamessa : DK - spariscono TUTTE le restrizioni. Tutte. IT - si deve portare la mascherina all'aperto, si continua con il Supe… -