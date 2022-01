Gravina alla Lega Serie A: «Imbarazzo e sconcerto per la lettera inviata a Vezzali e Malagò» (Di lunedì 31 gennaio 2022) È ormai guerra aperta tra la Federcalcio e la Lega Serie A. Oggi il presidente della Figc Gabriele Gravina ha scritto chiaro e tondo all’ad della Lega Serie A De Siervo che o la Lega entro il 15 febbraio adeguerà il proprio Statuto ai principi stabili dal Consiglio federale, oppure procederà al commissariamento. La lettera inviata da Gravina a De Siervo comincia così, parlando della lettera scritta da Lotito e secondo alcuni club inviata a nome di tutta la Serie A: “Devo evidenziare l’Imbarazzo e lo sconcerto con la quale questa federazione è venuta a conoscenza che nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 è stata inviata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) È ormai guerra aperta tra la Federcalcio e laA. Oggi il presidente della Figc Gabrieleha scritto chiaro e tondo all’ad dellaA De Siervo che o laentro il 15 febbraio adeguerà il proprio Statuto ai principi stabili dal Consiglio federale, oppure procederà al commissariamento. Ladaa De Siervo comincia così, parlando dellascritta da Lotito e secondo alcuni cluba nome di tutta laA: “Devo evidenziare l’e locon la quale questa federazione è venuta a conoscenza che nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 è stata...

