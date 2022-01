Grandi elettori di FdI, la foto di gruppo è virale. L’orgoglio di Rampelli: “Noi abbiamo onorato il Parlamento” (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Si può stare in battaglia combattendo oppure facendo finta oppure brigando con il nemico e sacrificando i propri soldati». Lo scrive Fabio Rampelli, nel suo post su Facebook con la foto di gruppo dei Grandi elettori di FdI per il Quirinale. «Noi non ci siamo tirati indietro – prosegue il vicepresidente della Camera – l’appuntamento per eleggere il Capo dello Stato era troppo importante per chi ha cuore l’Italia e dopo questa foto di gruppo siamo scesi in aula a votare per Carlo Nordio. abbiamo onorato il Parlamento. Senza paura». Rampelli orgoglioso dei Grandi elettori di FdI «Giorgia Meloni – scrive l’esponente di FdI – ha provato a condividere il nostro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Si può stare in battaglia combattendo oppure facendo finta oppure brigando con il nemico e sacrificando i propri soldati». Lo scrive Fabio, nel suo post su Facebook con ladideidi FdI per il Quirinale. «Noi non ci siamo tirati indietro – prosegue il vicepresidente della Camera – l’appuntamento per eleggere il Capo dello Stato era troppo importante per chi ha cuore l’Italia e dopo questadisiamo scesi in aula a votare per Carlo Nordio.il. Senza paura».orgoglioso deidi FdI «Giorgia Meloni – scrive l’esponente di FdI – ha provato a condividere il nostro ...

