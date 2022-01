Grande Fratello Vip, scoppia lo scandalo: trovato un copione nell’armadio. [VIDEO] (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip c'è sempre spazio per nuove e possibili macchinazioni su alcuni dei concorrenti, soprattutto su Delia Duran, la cui entrata ha sovvertito gli equilibri già vacillanti del reality. Ma, cosa sarebbe accaduto? #VIDEO A FINE ARTICOLO Secondo Jessica Selassié, infatti, la modella stava consultando un copione nascosta nel suo armadio, mentre Manila Nazzaro avrebbe smentito queste illazioni raggiungendo la diretta interessata e chiedendole cosa stesse facendo provando a nascondersi da occhi indiscreti. Jessica è convinta che Delia abbia un copione Jessica Selassié è ormai convinta del fatto che Delia nasconda qualcosa e che tutto, dalla sua entrata ad ogni azione da lei compiuta in queste settimane di permanenza nella casa, sia frutto di un piano ben studiato con il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella casa delVip c'è sempre spazio per nuove e possibili macchinazioni su alcuni dei concorrenti, soprattutto su Delia Duran, la cui entrata ha sovvertito gli equilibri già vacillanti del reality. Ma, cosa sarebbe accaduto? #A FINE ARTICOLO Secondo Jessica Selassié, infatti, la modella stava consultando unnascosta nel suo armadio, mentre Manila Nazzaro avrebbe smentito queste illazioni raggiungendo la diretta interessata e chiedendole cosa stesse facendo provando a nascondersi da occhi indiscreti. Jessica è convinta che Delia abbia unJessica Selassié è ormai convinta del fatto che Delia nasconda qualcosa e che tutto, dalla sua entrata ad ogni azione da lei compiuta in queste settimane di permanenza nella casa, sia frutto di un piano ben studiato con il ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - PimpinellaR : RT @2611Vale: GRANDE FRATELLO: CI AVETE SCASSATO IL CAZZO. #gfvip - AntaniCardani : RT @Valenti44837922: 'Il Grande Reset è la reazione disperata dei globalisti che vedono come il mondo stia diventando multipolare' '... In… - GianlucaZx : RT @Valenti44837922: 'Il Grande Reset è la reazione disperata dei globalisti che vedono come il mondo stia diventando multipolare' '... In… - sant_px : RT @Valenti44837922: 'Il Grande Reset è la reazione disperata dei globalisti che vedono come il mondo stia diventando multipolare' '... In… -