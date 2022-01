Grande Fratello Vip, le anticipazioni di lunedì 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al via questa sera un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip. Le anticipazioni della puntata di lunedì 31 gennaio Stasera, lunedì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentanovesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Momento importante per i “vipponi” al televoto che eleggerà il primo candidato alla finale di questa edizione. A decretarlo sarà il pubblico scegliendo tra tre protagonisti indiscussi di “Gf Vip 6”: Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la Casa per motivi di lavoro. Stasera ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al via questa sera un nuovo appuntamento colVip. Ledella puntata di31Stasera,31, in prima serata su Canale 5 trentanovesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Momento importante per i “vipponi” al televoto che eleggerà il primo candidato alla finale di questa edizione. A decretarlo sarà il pubblico scegliendo tra tre protagonisti indiscussi di “Gf Vip 6”: Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la Casa per motivi di lavoro. Stasera ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - kilone77 : MI DISPIACE VEDERE CONCORRENTI CHE VANNO VIA PER COLPA DEL FATTO CHE HANNO DECISO DI PROLUNGARE E NON SAPRANNO MAI… - 361_magazine : Al via questa sera un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip. Le anticipazioni della puntata di lunedì 31 genna… - hishaylee : RT @pandistellax: In realtà hanno ragione sia Christian che Carola è semplicemente la produzione che ormai da anni vuole montare la trasmis… - pandistellax : In realtà hanno ragione sia Christian che Carola è semplicemente la produzione che ormai da anni vuole montare la t… -