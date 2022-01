Grande Fratello Vip | “Delia Duran nasconde qualcosa dentro l’armadio” Scoppia il caso | poi la scoperta | sono dei copricapezzoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un nuovo colpo di scena alVip6 e ancora una volta èa far parlare. La showgirl sudamericana, moglie di Alex Belli, ha fatto insospettire gli altri coinquilini e così èto ‘il’ anche sui social. Il motivo? Jessica Selassiè, confidandosi con la sorella Lulù e Manila Nazzaro, ha raccontato che avrebbe visto più volteavvicinarsi in modo sospetto al, come se stesse leggendodi segreto e nascosto. “Primaentrata in camera e ho visto cheaveva una mano sull’anta dele un’altra come se stesse leggendo una cosa, dei fogli – ha raccontato-. Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano (per ...