Governo, Cdm senza tensioni. Ministro: “Clima surreale, come certi pranzi di Natale…” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nessun riferimento alla tensioni di questi giorni in Consiglio dei ministri, ma un ringraziamento sentito al Presidente Sergio Mattarella, del quale si sposano le priorità, ovvero lotta alla pandemia, la ripresa economica e sociale del Paese. Mario Draghi apre l’attesissimo Cdm di oggi con il sorriso sulle labbra e subito ‘chiama’ l’applauso dei ministri per il Capo dello Stato. Attorno al tavolo circolare, siedono ministri che fino a ieri l’altro hanno duellato nella partita per il Quirinale. Chi temeva che le tensioni di questi giorni si ripercuotessero sulla riunione ne esce sollevato. “Un Clima surreale, come se nulla fosse successo – riporta un Ministro all’Adnkronos – Un po’ come certi pranzi di famiglia a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nessun riferimento alladi questi giorni in Consiglio dei ministri, ma un ringraziamento sentito al Presidente Sergio Mattarella, del quale si sposano le priorità, ovvero lotta alla pandemia, la ripresa economica e sociale del Paese. Mario Draghi apre l’attesissimo Cdm di oggi con il sorriso sulle labbra e subito ‘chiama’ l’applauso dei ministri per il Capo dello Stato. Attorno al tavolo circolare, siedono ministri che fino a ieri l’altro hanno duellato nella partita per il Quirinale. Chi temeva che ledi questi giorni si ripercuotessero sulla riunione ne esce sollevato. “Unse nulla fosse successo – riporta unall’Adnkronos – Un po’di famiglia a ...

