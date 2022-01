Gordon Murray T 33 | un capolavoro di supercar da 1 | 6 milioni di euro – FOTO

(Di lunedì 31 gennaio 2022)colpisce ancora, stavolta con la nuova T.33,prodotta dal marchio fondato dal celebre ingegnere sudafricano. Arriva in scia alla T.50, ancora più estrema ed esclusiva, e si configura come un veicolo più “friendly”, maggiormente adatto all’uso quotidiano. Sicché, a fianco di particolari corsaioli – come la pedaliera di alluminio – si aggiungono dettagli da auto di tutti i giorni, come la compatibilità con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay e i vani bagagli da 280 litri di capacità totale. Lunga 4,4 metri, la T.33 si distingue per forme più sinuose e meno esasperate rispetto a quelle della T.50, ispirate alle vetture Sport degli anni 60. Tuttavia, non mancano stilemi derivati dal mondo del motorsport, come l’airscoop sul tetto (porta aria fresca al sistema di aspirazione del propulsore), che fa molto ...

BENVENUTA MERAVIGLIA - Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: laAutomotive ha tolto i veli al suo ultimo gioiello, la T.33 . La nuova supercar - concepita, secondo il credo di, tra i più brillanti e creativi ingegneri dell'automobile di ...L' "opera seconda" del vulcanicoè straordinaria perlomeno quanto la prima: si parla della nuova T.33, supercar prodotta dal marchio fondato dal celebre ingegnere sudafricano. Arriva in scia alla T.50, ancora più ...Gordon Murray presenta la seconda supercar per uso stradale: motore V12 da 3,9 litri, un cambio da record e prezzi da 1,6 milioni di euro.