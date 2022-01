Gli chiedono chi può essere il suo erede: avete sentito cosa risponde Ronaldo? (Di martedì 1 febbraio 2022) Durante la diretta della trasmissione BoboTV, live su Twitch, il grade ospite della serata, Ronaldo, ha raccontato un mucchio di aneddoti e pensieri relativi il calcio e non. Tra i tanti temi trattati, al brasiliano è stato chiesto: “In giro vedi il Ronaldo del futuro?“. Ronaldo, BoboTV, futuro RonaldoEl fenomeno ha rivelato ben due prospetti che, tra qualche anno, potranno fare la fortuna dei propri club: “Ci sono, Hendrick è un ragazzo di 15 anni, ha un talento pazzesco. Se lo posso prendere? Eh devo vendere il Valladolid. Poi bisogna capire come si sviluppa tra i professionisti. Poi ce n’è un altro, Caio del San Paolo, penso del 2004“. POTREBBE INTERESSARTI: Botman-Milan: l’annuncio del difensore fa impazzire i tifosi rossoneri! Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Durante la diretta della trasmissione BoboTV, live su Twitch, il grade ospite della serata,, ha raccontato un mucchio di aneddoti e pensieri relativi il calcio e non. Tra i tanti temi trattati, al brasiliano è stato chiesto: “In giro vedi ildel futuro?“., BoboTV, futuroEl fenomeno ha rivelato ben due prospetti che, tra qualche anno, potranno fare la fortuna dei propri club: “Ci sono, Hendrick è un ragazzo di 15 anni, ha un talento pazzesco. Se lo posso prendere? Eh devo vendere il Valladolid. Poi bisogna capire come si sviluppa tra i professionisti. Poi ce n’è un altro, Caio del San Paolo, penso del 2004“. POTREBBE INTERESSARTI: Botman-Milan: l’annuncio del difensore fa impazzire i tifosi rossoneri!

Advertising

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - AlbertoBagnai : Ma che irrimediabili cialtroni! Poi si chiedono perché uno non gli risponde al telefono! ?? Ma perché se non capisco… - orahounbelnick : @fenice_risorta Sicuramente, con la mascherina, a distanza di 2 metri e con gli sbirri che ti chiedono il green pas… - Beverari_M : @mesoada @Ciacono86 @reportrai3 @RaiTre Non arrivi al punto. La domanda la presenta chi ha interesse. Sono loro che… -