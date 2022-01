Gli abiti da sogno in corcorso nella storia del Festival

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Aspettando l’inizio deldel 2022, mentre impazzano le ipotesi su chi indosserà cosa, ripercorriamo i look di Sanremo più belli delle co-conduttrici dalle prime edizioni fino ai nostri giorni. Da Lorella Cuccarini in Valentino alla Ferilli in Dolce & Gabbana, fino a Eva Herzigova in Versace e Michelle Hunziker in Armani Privé. Un’irripetibile sfilata/nostalgia tra pizzi e ricami preziosi, silhouette a sirena e dettagli haute couture.di Sanremo: i vestiti più belli delle co-conduttrici di ieri e di oggi guarda le foto Look di Sanremo: tutto il glam ...