Glasgow Rangers | scozzesi su un centrocampista della Serie A

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. DallaA allaC (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni ...

_Morik92_ : Conferme su quanto scritto da @LeonettiFrank: i #Rangers sono interessati al prestito di #Ramsey fino al termine de… - _Morik92_ : #Ramsey sta aprendo al trasferimento ai Glasgow #Rangers. - MCriscitiello : Glasgow Rangers e Newcastle interessate a RAMSEY della JUVE….problemi sull’ingaggio del calciatore.… - carlolaudisa : Destinazione Glasgow #Ramsey sta definendo i dettagli per il prestito ai #Rangers. Ora la #Juve può trattare L’acqu… - BianconeriZonIt : Come avevo anticipato tempo fa, la #Juve è disposta a compartecipare al pagamento dello stipendio di #Ramsey pur di… -

Ultime Notizie dalla rete : Glasgow Rangers

Ora a farsi avanti sarebbe stato un club scozzese, i, che nelle prossime potrebbero fare la loro offerta per convincere il giocatore. Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi ...Calciomercato Juventus, si è riaperto il fronte legato alla possibile partenza di Aaron Ramsey: Sky ha fornito maggiori ragguagli. Mancano poco meno di 10 ore alla chiusura ufficiale di una sessione ...Giovanni van Bronckhorst's Rangers will add Matuesz Zukowski to Amad Diallo and James Sands after Nathan Patterson joined Premier League Everton.Gianluca Di Marzio has now dropped some exciting Glasgow Rangers transfer news on Aaron Ramsey. The Lowdown: Not playing Ramsey is simply not playing enough games at Juventus, with only five ...