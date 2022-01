Giuliano Ferrara ricoverato in terapia intensiva. La moglie rompe il silenzio sulle sue condizioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) In questi giorni Giuliano Ferrara è stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto per un’operazione d’urgenza. Mentre arrivano numerosi messaggi di solidarietà per il noto giornalista, la moglie, Anselma Dell’Olio, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni, spiegando come il marito stia vivendo i primi attimi dopo l’ospedalizzazione nel reparto di terapia intensiva. Giuliano Ferrara ricoverato in terapia intensiva per un intervento al cuore Nei giorni precedenti si è temuto per le condizioni di salute di Giuliano Ferrara, che nella serata di giovedì 27 gennaio è stato colpito da un ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) In questi giorniè statoall’ospedale Misericordia di Grosseto per un’operazione d’urgenza. Mentre arrivano numerosi messaggi di solidarietà per il noto giornalista, la, Anselma Dell’Olio, ha rotto ilsue, spiegando come il marito stia vivendo i primi attimi dopo l’ospedalizzazione nel reparto diinper un intervento al cuore Nei giorni precedenti si è temuto per ledi salute di, che nella serata di giovedì 27 gennaio è stato colpito da un ...

Advertising

Adnkronos : Condizioni di salute di Giuliano #Ferrara, la moglie Anselma: 'Si è rimesso in piedi'. - MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - lillomaiolino : Una bella notizia Direttore @ferrarailgrasso?? #GiulianoFerrara - anna_annie12 : Giuliano Ferrara, la moglie: 'Si è rimesso in piedi' -