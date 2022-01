Giuliano Ferrara, la moglie: “Si è rimesso in piedi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Tutto procede benissimo, come da copione: Giuliano” Ferrara “si è rimesso in piedi, cammina, è di ottimo umore”. A dirlo all’Adnkronos è la moglie del giornalista, Anselma Dell’Olio, nell’aggiornamento sulle condizioni di salute del marito all’indomani del trasferimento nel reparto di cardiologia dalla terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era ricoverato. “Stamattina ha fatto una passeggiata – ha spiegato la moglie – ha ripreso tutte le sue funzioni e procede tutto davvero nel migliore dei modi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Tutto procede benissimo, come da copione:“si èin, cammina, è di ottimo umore”. A dirlo all’Adnkronos è ladel giornalista, Anselma Dell’Olio, nell’aggiornamento sulle condizioni di salute del marito all’indomani del trasferimento nel reparto di cardiologia dalla terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era ricoverato. “Stamattina ha fatto una passeggiata – ha spiegato la– ha ripreso tutte le sue funzioni e procede tutto davvero nel migliore dei modi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

