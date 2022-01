Advertising

iconanews : Giovane italoamericano ucciso a coltellate a New York -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane italoamericano

Nuovo episodio di violenza a New York. Un giovane italoamericano di 22 anni, Anthony D'Onofrio, è stato ucciso a coltellate la notte tra il 29 e il 30 gennaio fuori da un ristorante. Lo riportano i media Usa. Un uomo di 19 anni, Kevin Cuatlacuatl, è stato arrestato.