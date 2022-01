Giorno del Ricordo, assessore Marrone: “Con progetto Identità oltre confine verità mai più infoibata” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha preso il via questa mattina la campagna di comunicazione istituzionale della Regione Piemonte – Assessorato all’Emigrazione in occasione del 10 febbraio Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. “Ringraziamo la creatività dell’Anonima fumetti di Torino per aver realizzato un manifesto che comunica finalmente in modo efficace anche alle nuove generazioni il senso drammatico delle Foibe e dell’esilio giuliano dalmata – dichiara l’assessore regionale all’Emigrazione Maurizio Marrone -. Per la prima volta, con il progetto Identità oltre confine, la Regione Piemonte ha celebrato insieme al Circolo dei Lettori la ricorrenza istituita per legge del 10 febbraio con un ciclo di eventi: dalla proiezione cinematografica del documentario ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha preso il via questa mattina la campagna di comunicazione istituzionale della Regione Piemonte – Assessorato all’Emigrazione in occasione del 10 febbraiodeldelle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. “Ringraziamo la creatività dell’Anonima fumetti di Torino per aver realizzato un manifesto che comunica finalmente in modo efficace anche alle nuove generazioni il senso drammatico delle Foibe e dell’esilio giuliano dalmata – dichiara l’regionale all’Emigrazione Maurizio-. Per la prima volta, con il, la Regione Piemonte ha celebrato insieme al Circolo dei Lettori la ricorrenza istituita per legge del 10 febbraio con un ciclo di eventi: dalla proiezione cinematografica del documentario ...

