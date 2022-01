Giornalista incinta respinta dalla Nuova Zelanda per le norme anti-Covid: è stata accolta dai talebani (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una Giornalista neozelandese incinta è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa delle norme anti-Covid, il suo Paese non l’ha autorizzata a rientrare dal Qatar. Charlotte Bellis, questo il nome della reporter che ha raccontato la sua storia «brutalmente ironica» al New Zealand Herald, in agosto aveva lavorato in Afghanistan per Al Jazira assieme al suo compagno, il fotografo belga Jim Huylebroek. Era rientrata al quartier generale di Doha a settembre quando si è accorta di essere incinta. Essendo illegale in Qatar aspettare un figlio senza essere sposati la Giornalista ha deciso di rientrare in Nuova Zelanda ma le rigide norme ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unaneozelandesedaia Kabul dopo che, a causa delle, il suo Paese non l’ha autorizzata a rientrare dal Qatar. Charlotte Bellis, questo il nome della reporter che ha raccontato la sua storia «brutalmente ironica» al New Zealand Herald, in agosto aveva lavorato in Afghanistan per Al Jazira assieme al suo compagno, il fotografo belga Jim Huylebroek. Era rientrata al quartier generale di Doha a settembre quando si è accorta di essere. Essendo illegale in Qatar aspettare un figlio senza essere sposati laha deciso di rientrare inma le rigide...

