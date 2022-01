Giorgia Meloni | “Quello che ha fatto Salvini è folle | non intendo fare finta di niente”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Secondo me,che haMatteoper lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da”. Uno dei momenti chiave dell’intervento di, ospite questa sera di ‘Quarta Repubblica’. Nelle anticipazioni di stampa sull’intervista condotta da Nicola Porro sui Rete4, la leader di FdI tornando sulla vicenda del Colle, dà conto della fine della coalizione del centrodestra che si è consumata sulla vicenda che ha portato al bis del Capo dello Stato. “Con lui – rivela – non ci siamo più sentiti”, ha detto ribadendo il momento di “gelo” calato sull’alleanza.: “Io arrabbiata: ho scoperto il sì a governo Draghi e a Mattarella dalle ...

Ma nelle stesse oreconferma che le ferite della coalizione non sono sanate e definisce "folli" le scelte di Salvini nella partita sul Quirinale. Al termine del colloquio ad Arcore, ...20.30: "Insieme al voto? Vedremo" La leader di Fratelli d'Italia,, non dà per scontata la partecipazione del suo partito alle prossime elezioni a fianco del centrodestra nei collegi uninominali. A una domanda su questo tema risponde: "Vedremo, io oggi ...La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si è espressa duramente contro Matteo Salvini: "Mi sono arrabbiata molto".La rottura nel centrodestra prende sempre più corpo, con Matteo Salvini pronto ad abbandonare Giorgia Meloni e a fondare un partito unico. Il leader della Lega questo pomeriggio ha incontrato ad Arcor ...