Giorgia Meloni | Crosetto e il sondaggio | Cosa vogliono gli italiani | un plebiscito dopo il Quirinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Da quando esiste il suffragio universale, ovvero da quando tutti possono andare a votare - non da tantissimo, dala Guerra - un italiano su cinque, non poco, ha rinunciato ad esercitare questo fondamentale diritto. Sino alla fine degli anni '70, votava mediamente il 93% del corpo elettorale, una delle percentuali più alte del mondo democratico, se non la più alta. Negli anni '80 vi è stato un piccolo abbassamento di questo dato, non preoccupante ma costante; negli anni '90 è iniziata una discesa sensibile, che ha portato al 75% del 2013 e 73% del 2018, le ultime elezioni politiche. Allo stesso modo - per quanto i due fenomeni non siano perfettamente correlati - nei sondaggi, alla fatidica domanda sulle intenzioni di voto, si registra oggi all'incirca un 40% di quelle che in gergo vengono chiamate le "non risposte", ovvero gli indecisi, chi dice di votare scheda ...