Giannelli (ANP): “Il carico amministrativo e burocratico nelle scuole va alleggerito” (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Il carico amministrativo e burocratico nelle scuole va alleggerito. I presidi stanno lavorando esclusivamente alla gestione della emergenza e quindi sulla modalità in cui le classi devono continuare a frequentare le lezioni: chi in presenza, chi in dad, chi in didattica mista. Sono tutte attività che stanno assorbendo tempo a discapito della didattica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Ilva. I presidi stanno lavorando esclusivamente alla gestione della emergenza e quindi sulla modalità in cui le classi devono continuare a frequentare le lezioni: chi in presenza, chi in dad, chi in didattica mista. Sono tutte attività che stanno assorbendo tempo a discapito della didattica". L'articolo .

