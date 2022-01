Gianmaria Antinolfi si ritira dal Grande Fratello Vip e abbandona la Casa: l’ultimo saluto ai coinquilini (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip saluta definitivamente uno dei concorrenti di punta di questa edizione: Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore ha infatti deciso, nella puntata di questa sera, di ritirarsi dal gioco e tornare alla vita di tutti i giorni. La decisione è dettata da questioni lavorative non più rimandabili e per lui arriva la fatidica uscita dalla Porta Rossa. In passerella, a sorpresa, incontra i componenti della sua famiglia. Gianmaria Antinolfi ai saluti: lascia il GF Vip Gianmaria Antinolfi ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip. Il concorrente ha parecchio riflettuto su questa scelta nelle ultime settimane, per poi prendere la decisione definitiva nella puntata di questa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) IlVip saluta definitivamente uno dei concorrenti di punta di questa edizione:. L’imprenditore ha infatti deciso, nella puntata di questa sera, dirsi dal gioco e tornare alla vita di tutti i giorni. La decisione è dettata da questioni lavorative non più rimandabili e per lui arriva la fatidica uscita dalla Porta Rossa. In passerella, a sorpresa, incontra i componenti della sua famiglia.ai saluti: lascia il GF Vipha deciso dirsi dalVip. Il concorrente ha parecchio riflettuto su questa scelta nelle ultime settimane, per poi prendere la decisione definitiva nella puntata di questa ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Gianmaria ha deciso di abbandonare la casa - poocahhontas : io non sto un granché bene non capisco perché sono qui a piangere per l'uscita di gianmaria antinolfi - zazoomblog : Grande Fratello Vip trentanovesima puntata in diretta – Gianmaria Antinolfi abbandona il gioco - #Grande #Fratello… - Rossell42594567 : RT @Emma30851845: Gianmaria Antinolfi non avrei mai pensato di dirlo, ma davvero un bravo soldato, lacrimuccia. #gfvip #jeru #mirinat #solp… - fanpage : #Gfvip, chi è Francesco Perillo, fratello di Gianmaria Antinolfi -