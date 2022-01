Giacomo Urtis commosso | “Mio padre? Non mi ha mai accettato”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ospite a Verissimoha confessato in preda alla commozione che suonon avrebbe maiil suo orientamento e che questo lo avrebbe fatto particolarmente soffrire.: ilOspite del salotto tv di Silvia Toffaninè riuscito a stento a trattenere le lacrime parlando del suo rapporto col, che lo avrebbe fatto particolarmente soffrire. Per amore verso i genitori in passato il chirurgo dei vip ha anche provato a stare con una ragazza, ma il rapporto sarebbe naufragato non appena lui ha avuto modo di allontanarsi dal suo paese natale: “Sono stato fidanzato per anni con una ragazza, circa 13 anni siamo stati insieme. Nei paesi c’è il battesimo, la cresima e il ...