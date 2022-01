GFVip, Rosalinda Cannavò replica alle accuse di Massimiliano Morra (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rosalinda Cannavò, durante l’ultima puntata di Casa Chi, ha risposto alle accuse di Massimiliano Morra. I due hanno sempre avuto un rapporto altalenante e subito dopo la fine del GFVip, non si sono più sentiti. Ripercorriamo le parole di Morra e aggiungiamo la risposta secca e diretta dell’attrice. Le accuse di Massimiliano Morra In un’intervista L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022), durante l’ultima puntata di Casa Chi, ha rispostodi. I due hanno sempre avuto un rapporto altalenante e subito dopo la fine del, non si sono più sentiti. Ripercorriamo le parole die aggiungiamo la risposta secca e diretta dell’attrice. LediIn un’intervista L'articolo

Advertising

Garbino_ : @catiuz92 @noemiarcuri Non è scontato che Soleil vada in finale, potrebbe benissimo finire ad un televoto eliminato… - saudadeRD : RT @bayxreche: Rosalinda: 'non mi lasciare mai' Dayane: 'mai' che soft queste due, mamma mia #gfvip #rosmello - saudadeRD : RT @bayxreche: Dayane: 'voglio le coccole, ho mancanza di affetto' Rosalinda: 'tu vuoi altre coccole, ma quelle non te le posso dare' Day… - mariads_02 : Delia e Rosalinda con questo discorso 2.0 #gfvip #jeru - saudadeRD : RT @10Linstar: Ripropongo questo momento ?? Dayane: Rosalinda è desiderata da tutti... Elettra Lamborghini ?? Zenga ?? Dayane Mello! #rosmello… -