GfVip | Manila sarà squalificata dopo il gesto verso Soleil?

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il rapporto traNazzaro eSorge è profondamente cambiato da quando Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip. Non che le due prima andassero d’amore e d’accordo, ma l’ingresso della moglie di Alex Belli ha vistoschierarsi proprio dalla parte della “moglie ferita”. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Delia nasconde il copione nell’armadio? Cosa ha scoperto Jessica: la regia censura il momento L’ex Miss Italia infatti passa molto tempo con Delia, addirittura le due si fanno confidenze sotto le coperte e a microfoni spenti. Insommasembra essersi ritrovata con una nemica in più all’interno del reality. L’affermazione dinei confronti diIn particolare, agli utenti sui social non è sfuggita un’uscita diproprio nei ...

... MI STO SENTENDO MALISSIMOOOOO #pic.twitter.com/CqGoKCQkcb ? nicky (@azzurropuffo) January 30, 2022 Jessica continua a non crederci E seha creduto alle parole di Delia Duran , Jessica ...Ancheha aggiunto un dettaglio: Non è la prima volta che fa così. Anche l'altra volta si ...degli ingenui? Delia Duran Grande Fratello Vip GIF from Delia Duran GIFs IL COPIONE - GATE #pic.Manila inizia ad avere dei dubbi su Antonio e Gianluca e pensa che i due vogliano avvicinarsi a Delia anche per strategia ...La principessa etiope dichiara di aver visto Delia Duran leggere qualcosa e poi nasconderlo nell'armadio per non farsi scoprire, secondo la gieffina è un copione da recitare al GF Vip 6 ...