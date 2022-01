GfVip, il duro sfogo di Lulù Selassié: “Non ce la faccio più” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una delle tre principesse etiopi si è sfogata duramente per via di una situazione che le ha fatto perdere del tutto la pazienza Lucrezia è una delle due sorelle Selassié rimaste ancora in gioco. Fino ad ora infatti, l’unica eliminata delle tre è stata Clarissa. Quest’ultima tuttavia, non ha mai fatto mancare il suo sostegno nei confronti delle altre, recandosi in studio ad ogni puntata del Grande Fratello Vip. Il loro amore reciproco è emerso in svariate situazioni, con le ragazze che si sono sempre difese a spada tratta contro chiunque le abbia attaccate. Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié (Instagram)Mentre Jessica non è riuscita a trovare un uomo, nonostante i vari tentativi, Lulù si è avvicinata fin dalle prime battute del reality a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è uscito dal gioco nella puntata di lunedì scorso, ... Leggi su topicnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una delle tre principesse etiopi si è sfogata duramente per via di una situazione che le ha fatto perdere del tutto la pazienza Lucrezia è una delle due sorellerimaste ancora in gioco. Fino ad ora infatti, l’unica eliminata delle tre è stata Clarissa. Quest’ultima tuttavia, non ha mai fatto mancare il suo sostegno nei confronti delle altre, recandosi in studio ad ogni puntata del Grande Fratello Vip. Il loro amore reciproco è emerso in svariate situazioni, con le ragazze che si sono sempre difese a spada tratta contro chiunque le abbia attaccate. Manuel Bortuzzo e Lucrezia(Instagram)Mentre Jessica non è riuscita a trovare un uomo, nonostante i vari tentativi,si è avvicinata fin dalle prime battute del reality a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è uscito dal gioco nella puntata di lunedì scorso, ...

