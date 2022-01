GF VIP | Soleil lo trova nel bidet | la scoperta che lascia senza parole Barù e Sophie

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Delia esembrano destinate a nonre mai un punto d’incontro all’interno del Gf Vip. Ora la questione tra le due si è spostata sulla pulizia. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Delia e la cosa più imbarazzante detta a: cosa le ha detto davanti alle telecamere Tra accuse più o meno reciproche, nella diretta del venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una clip in cui si sente Delia accusaredi essere una “persona sporca”. Le sue sono state accuse pesanti, che non sono state viste di buon occhio nemmeno da, che ha preso le difese di. Inoltre, quella “sporca” nella casa sembrerebbe essere un’altra, a sentire i commenti degli inquilini.commentano la...

... avvicinandosi pericolosamente aSorge . Nelle ultime ore, Barù ha messo in chiaro di non voler costruire storie d'amore al Gf, nonostante l'insistenza di alcuni concorrenti che ...La padrona di casa non ha potuto non chiedere al chirurgo deila verità sulle sue dichiarazioni ...sul suo rapporto con Fabrizio Corona " poi l'amore come ci insegnano Alex Belli epuò avere ...Delia e Soleil sembrano destinate a non trovare mai un punto d’incontro all’interno del Gf Vip. Ora la questione tra le due si è spostata sulla pulizia. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Delia e la cosa più imb ...I telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti per quel momento piccante vissuto tra Jessica Selassié e Barù. La princess lo ha poi raccontato tutta soddisfatta a Soleil. Ecco ...