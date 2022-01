GF Vip | Soleil in lacrime | il gesto di Sophie e la dedica bella alla sua amica

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello Vip” e le sorprese non mancheranno.Sorge sarà una delle protagoniste di questa serata dal momento che oltrestoria con Alex Belli e Delia Duran, è una dei concorrenti al televoto per accedere direttamentefinale. Nell’attesa di questa sera, sui social sta girando in queste ore un video che ha lasciato senza parole il pubblico appassionato del reality.di? Iltra le due mette a tacere tutti Nonostante i continui litigi, frecciatine e attacchi di gelosia, sembra che trale cose abbiano preso una piega diversa. Le due gieffine appaiono in più momenti della giornata insieme e sempre pronte a sostenersi. Che sia ...