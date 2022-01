GF Vip | la scoperta su Soleil Sorge e Delia Duran prima della puntata è una vera sorpresa

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Prosegue il Grande Fratello Vip 6: ladi lunedì 31 gennaio è l’unicasettimana dal momento che nei prossimi giorni inizia il Festival di Sanremo e pertanto non ci sarà ladi venerdì 4 febbraio. Quindi tanto spazio sarà dedicato alle varie dinamiche che si stanno sviluppando all’internoCasa. Soprattutto la storia trae Alex Belli. In queste ultime ore, infatti, c’è stato un colpo di scena del tutto inaspettato.ha scelto di chiudere la sua relazione con l’attore lo ha fatto togliendosi la fatidica fede nuziale e confermando in casa la sua decisione di non tornare più indietro e quindi di mettere un punto a questo matrimonio che sembra fare acqua da tutte le parti. Resta da capire quale sarà la ...

Advertising

infoitcultura : “C’è qualcosa nell’armadio”: scoperta choc al GF Vip, è sbiancata dalla paura [VIDEO] - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Grande Fratello Vip, “Delia Duran nasconde qualcosa dentro l’armadio”. Scoppia il caso, poi la scoperta: sono dei coprica… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, “Delia Duran nasconde qualcosa dentro l’armadio”. Scoppia il caso, poi la scoperta: sono dei c… - FunweekMag : #GFVIP, Soleil lo trova nel bidet ??: la scoperta che lascia senza parole Barù e Sophie --> - Antonel70485439 : @nonnehouno Il gf vip 5 non avrà uguagli, ognuno di loro è stato un bel personaggio e una bella persona alcuni una… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scoperta

Delia Duran sta seguendo un copione nella Casa del Grande Fratello? Alcune gieffine hanno questo sospetto. In particolar modo Jessica Selassié, che ha rivelato a ...dopo che Delia è stata. ...Le visite alladi James Joyce si svolgono il sabato alle ore 10.30 e alle 16 con partenza ... cittadina in cui insegna Dedalus e oggi scelta come rifugio a un passo dalla capitale da molti,...Delia Duran sta seguendo un copione nella Casa? Alcune gieffine hanno questo sospetto. In particolar modo Jessica Selassié ...Una scoperta che avvalora la tesi di chi ha messo indubbio la sincerità di due gieffini in particolare. “Non è la prima volta che vedo fare queste cose, secondo me c’è qualcosa nell’armadio“, ha detto ...