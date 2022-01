GF Vip, il momento piccante tra Jessica e Barù: cosa è successo mentre erano a letto (Di lunedì 31 gennaio 2022) I telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti per quel momento piccante vissuto tra Jessica Selassié e Barù. La princess lo ha poi raccontato tutta soddisfatta a Soleil. Ecco che cosa è successo ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) I telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti per quelvissuto traSelassié e. La princess lo ha poi raccontato tutta soddisfatta a Soleil. Ecco che...

