GF Vip, Delia e la cosa più imbarazzante detta a Soleil: cosa le ha detto davanti alle telecamere (Di lunedì 31 gennaio 2022) Delia, durante i suoi primi giorni di permanenza nella casa, ha fatto delle affermazioni piuttosto pesanti su Soleil, in particolare una, che non è andata giù né alla diretta interessata né a Sophie, ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022), durante i suoi primi giorni di permanenza nella casa, ha fatto delle affermazioni piuttosto pesanti su, in particolare una, che non è andata giù né alla diretta interessata né a Sophie, ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - GossipDN : Cosa nasconde Delia Duran nel suo armadio al #gfvip? Dopo che è scoppiato il #copionegate Manila Nazzaro ha cerca… - gf_vip_news : Continuate a votare, secondo le percentuali in questo momento è in vantaggio Soleil del 2% in più rispetto a Delia… - ColettiMrosaria : @AXBproduction La visione reale è una: con due piedi in una scarpa non si sta. Se è tutto vero ciò che è accaduto,… - mattino5 : #GFVIP, 'Nessuna telenovela, adesso basta davvero' #Mattino5 -