GF Vip | Barù gelosissimo di Jessica | il gesto di stizza mentre lei si abbraccia e sussurra all’orecchio di Antonio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Al GF Vip fa molto discutere un momento che si è visto traSelassié e un gelosola princess parlava, rideva e scherzava con gli altri coinquilini, tanti telespettatori hanno infatti notato l’atteggiamento del buon Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE :– GF Vip, il momento piccante tra: cosa è successoerano a letto I telespettatori del GF Vip notano l’atteggiamento geloso dinei confronti diSelassié nel momento in cui quest’ultima hato Gianluca Costantino e si è fattare qualcosadaMedugno. Photo Credits: per ...

Advertising

GrandeFratello : Il primo VIP a salvarsi è Barù! #GFVIP - infoitcultura : GF Vip 6, Barù si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: 'Bottiglia nel c**o' - infoitcultura : GF Vip 6, polemiche per la battuta di Barù su Jessica: 'Capricorno, il deserto' - infoitcultura : GF Vip 6, nella notte Barù 'sceglie' Soleil Sorge: 'Voglio lei' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, altro che Jessica! | Barù si dichiara proprio a lei -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù

Gossip News

... "E' cotto!" , ha rivelato alla princess nella Casa del Grande Fratello. "è cotto!", Basciano incoraggia la ship: passi in avanti per Jessica A quanto pare i due nuovi ingressi avrebbero ...Fino ad oggi, l 'ex corteggiatrice ha avuto la maggior parte dei concorrenti fatta eccezione per Davide Silvestri e. Grande Fratello, la Casa si scaglia contro Soleil Sorge Miriana Trevisan,...