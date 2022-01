GF Vip | Antonio Medugno fuori ha ben tre donne che lo aspettano | di chi si tratta

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Altro che single, come si è professato al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6:, sexy tik-toker che con i suoi muscoli e il sorriso seducente ha portato scompiglio nel reality show, sarebbe non solo “fidanzatissimo”, ma oltre a questa ragazza avrebbe anche due altrefamose che loe sono convinte di stare con lui. GF Vip, Delia lo lascia pubblicamente: arriva la reazione di Alex Belli Come tutta Italia, l'attore ha appreso di essere stato lasciato nel corso della diretta del GF Vip di sabato sera GF Vip,Mendugno sta mentendo sulla sua vita sentimentale? I rumors Una è Clarissa Selassié, che dopo l’incontro “intimo” con...