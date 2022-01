GF Vip | anticipazioni 31 gennaio 2022 | Gianmaria lascia la Casa | eletto il primo finalista

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Stasera, lunedì 31, va in onda una nuova puntata in diretta del GF Vip 6 e gli autori sono al lavoro per una scaletta che si preannuncia esplosiva. Tanto per cominciare, assisteremo all’addio annunciato diAntinolfi. Proprio come Manuel Bortuzzo, anche il bel manager è costretto ad abbandonare ladi Cinecittà. Non per motivi di salute, come il nuotatore, ma perché deve tornare al suo lavoro. Ci sarà poi l’ennesimo confronto tra Alex Belli e Delia Duran, ma questa volta con una novità eclatante: la modella venezuelana, infatti, si è tolta la fede e hato il marito in diretta tv nel corso della festa di sabato sera. In quell’occasione, inoltre, si è avvicinata molto alla new entry Gianluca Costantino. Come avrà reagito Belli vedendo tutto ciò? Non da ultimo, stasera ...