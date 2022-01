GF Vip | Alessandro Basciano attacca Delia Duran | tensione nel loft di Cinecittà VIDEO

Advertising

infoitcultura : Delia e Alessandro si chiariscono - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : GF Vip, Gianluca prova a eludere le telecamere, ma Alessandro: “Ti squalificano” - tuttopuntotv : GF Vip, Gianluca prova a eludere le telecamere, ma Alessandro: “Ti squalificano” #GFVip6 #GFVip #basciano… - infoitcultura : Gf Vip 6, Alessandro Basciano contro Delia Duran: 'Chi ti considera!' - __ladyf : Grande Fratello Vip, lite tra Alessandro Basciano e Delia: 'È arrivata Miss Venezuela' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

Dopo quattro mesi in casa e un rapporto burrascoso conBasciano non dovrebbe essere facile per la ragazza sostenere la situazione. Da qui la preoccupazione dei telespettatori, soprattutto ...GF: 'Delia Duran non è che sei interessata adBasciano?', parla la sorella di lui Nelle scorse ore non è passato di certo inosservato lo scontro che c'è stato tra Delia Duran e...Nuova discussione per Delia Duran al Grande Fratello Vip, ma stavolta la “nemica” Soleil Sorge non c’entra nulla. Ieri notte, la modella e attrice venezuelana, nonché “moglie artistica” di Alex Belli, ...Tar Alessandro e Delia la convivenza non è partita col piede giusto. I due VIP, dopo il battibecco avuto ieri, hanno deciso di confrontarsi per cercare di mettere da parte le incomprensioni. Delia spi ...