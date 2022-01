Gf Vip 6, Soleil in dolce attesa? Le prove non smentiscono nulla a tal proposito! (Di lunedì 31 gennaio 2022) La notizia sta facendo molto discutere sul web, dove sembrerebbero essere stati riscontrati alcuni indizi. La concorrente del Gf Vip 6 e nota inflencer Soleil Sorge, potrebbe essere in dolce… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 31 gennaio 2022) La notizia sta facendo molto discutere sul web, dove sembrerebbero essere stati riscontrati alcuni indizi. La concorrente del Gf Vip 6 e nota inflencerSorge, potrebbe essere in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - pmichela28 : RT @gola_prof: @GrandeFratello Se siete a favore dei maleducati, prepotenti e soprattutto RACCOMANDATI, votate per la Egocentrica e Narcisi… - infoitcultura : GF VIP, Soleil lo trova nel bidet: la scoperta che lascia senza parole Barù e Sophie - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge in crisi: 'È l’unica cosa che mi tortura qui dentro' - infoitcultura : GF VIP, Soleil lo trova nel bidet: la scoperta che lascia senza parole Barù e So -