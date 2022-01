GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 34 | “Complicità erotica”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Amici, dopo l’amore artistico, la telepatia e la connection abbiamo… la! Un applauso prego! Venerdì il nostro Alexman, accolto in studio con ovazioni che manco Can Yaman quando entra nello studio di C’è posta per te, ha finalmente detto cosa ha fatto sotto le coperte con Soledad. Diciamo che scemi non siamo e già sapevamo tutto perché – news flash – si è visto. Tralasciando questo piccolo particolare, Alexman con la sua voce baritonale ci ha spiegato che sotto le coperte con Soledad c’è stata una. Ma il nostro eroe ha spiegato anche a noi ottusi, cos’è l’amore libero cioè lui va a letto con Delia e altre donne ma all’occorrenza si può intercambiare l’altra con un altro e via di amore libero. Ragazzi io sono troppo ottusa ve lo dico, perché è troppo complicato per me sto amore ...