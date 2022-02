Genova: Green pass, via alle nuove regole. Gli esercenti: “Danni ai negozi, non ai market” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cambiano le modalità di accesso agli uffici postali: totem all’ingresso o verifica allo sportello. Ascom: “Niente certificato verde per la grande distribuzione: concorrenza sleale” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cambiano le modalità di accesso agli uffici postali: totem all’ingresso o verifica allo sportello. Ascom: “Niente certificato verde per la grande distribuzione: concorrenza sleale”

Advertising

539th : Effettivamente è assurdo che un non vaccinato possa entrare in un supermercato con centinaia di clienti e non nel p… - Federic39674782 : RT @Adriana80602870: Ben svegliati! Caffè con pillolina di furbizia? Genova: Green pass, via alle nuove regole. Gli esercenti: “Danni ai… - Adriana80602870 : Ben svegliati! Caffè con pillolina di furbizia? Genova: Green pass, via alle nuove regole. Gli esercenti: “Danni… - giogio_al_cubo : RT @Giacinto_Bruno: L'oracolo di Genova - Marinotoma : RT @Giacinto_Bruno: L'oracolo di Genova -